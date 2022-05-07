نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب المعتدل 1441هـ بتنسيق نظام نور برقم الهوية 1441هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام نظام نور بإعلان نتائج الطلاب المعتدل برقم الهوية 1441 لطلاب الثانوية العامة وابتدائي أيضا وأعلن وزير التربية والتعليم السعودي بنجاح جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة ونقلهم إلى الصفوف التالية، وتكون النتائج الخاصة بالطلاب والطالبات نفس درجات الصف الدراسي الأول، وهذا أمر ضروري جدا للتجنب من فيروس كورونا المنتشر في هذه الفترة، وقام الوزير السعودي عن إعلان أن يتم الإشعار العلني عن نتائج الطلاب والطالبات بعد موافقة السلطات الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

نظام نور بالهوية 1441هـ

أعلن وزير التربية والتعليم السعودي نجاح جميع الطلاب والطالبات في فصول التعليم جميعا دون خوض الاختبارات بقرار رسمي، وسوف يتم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد في الأيام القادمة حتى نهاية هذا الشهر، وهذا القرار بناءاً على ما يحدث في العالم خلال هذه الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المنتشر.

خطوات الاستعلام عن النتائج من برنامج نظام نور :

الدخول على الموقع الرسمي نظام نور. أدخل المعلومات المطلوبة: “اسم المستعمل ، ذلك هو رقم الطالب وكلمة المرور”. يتم عرض نتائجك وعلاماتك بالتفصيل في غير مشابه المواد.

نظام نور نتائج النقل الخارجي 1440

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بخطة زمنية هامة تتعلق بتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية للمعلمين والمعلمات، وكذلك المواعيد المحددة وإجراءات النقل الداخلي والخارجي أيضا، وفقا المواعيد المحددة من قبل الوزارة، وسوف يتم الاستعلام عن نتيجة النقل الخارجي بالحساب الشخصي للمعلم أو المعلمة من خلال نظام نور برقم الهوية 1441هـ

نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1441هـ

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1441هـ والتأكيد من رمز التحقق للتأكد من نتائج الطلاب بالسجل المدني وبدون رقم سري في نهاية أسبوع الاختبارات الثاني المُحدد وفق خطة التقويم الدراسي بالمملكة العربية السعودية، وقد تم تعديل درجات الطلاب والطالبات بالمرحلة المتوسطة في نظام نور المركزي عن طريق فتح مُحرك البحث من جانب الجهة المُختصة، ويمكن الدخول على صفحة بيانات الطلاب والطالبات واختيار نتائج الطلاب.

الهدف من إنشاء منصة مدرستي الإلكترونية :

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن إنشاء منصة مدرستي السعودية للتعليم عن بعد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضاََ، وهذا لكي يتم إيصال الدروس والمناهج الدراسية للصفوف المختلفة، وهذا هو الحل الوحيد في الوقت الحالي حتى لا تفشي فيروس كورونا.

تسجيل طلاب الأول الابتدائي:

نظام نور أعلن على يكون تسجيل الطلاب والطالبات الصف الأول الابتدائي خلال الفترة من 7/10/1443 سوف يستمر التسجيل حتى إكمال الشواغر أو إغلاق التسجيل يوم 17/3/1444 للطلاب الذين يكتمل عمره خمس سنوات وتسعة أشهر حتى إحدي عشرة سنة وثلاثة أشهر من العمر، أما في حالة تسجيل لمرحلة رياض الأطفال سوف يتم ابتدأ التسجيل من يوم 28/10/1443 حتي طول العام الدراسي، لمت اكتمل من العمر 3 سنوات حتى 6 سنوات.