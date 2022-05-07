موعد تنفيذ قرار المهن المسعودة وزارة العمل و ما هي المهن التي سيتم توطينها

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عمر شويل - جدة موعد تنفيذ قرار المهن المسعودة وزارة العمل في قرار منتظر أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن مجموعة من المهن التي سيتم السماح بالعمل بها من قبل مواطني السعودية فقط وحظرها على المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث أن نسبة التوطين بالعمل هي الاستفادة من العمالة المحلية بالشركة في فرص العمل وتتمثل البيانات المطلوبة للحساب كمعرفة إجمال أعداد الموظفين السعوديين والأجانب بالشركة و أيضا معرفة القيمة السنوية للأجور لكلا منهم وأكدت الوزارة في بيانها بأن هذا القرار قد جاء في ظل رؤية المملكة 2030 م، والتي تهدف من خلاله إلى استغلال الموارد البشرية السعودية بالشكل الذي يخدم البلاد من مختلف النواحي، كما يمكن التعرف علي شروط حساب نسبة التوطين و نسبة السعودة في النطاقات داخل السعودية.

موعد تنفيذ قرار المهن المسعودة وزارة العمل

وفقا لما صدر من قبل وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية فإن موعد تنفيذ قرار المهن المسعودة وزارة العمل 2022 سيدخل حيز التنفيذ منذ يوم الأحد 8 مايو 2022، ويأتي قرار وزارة الموارد البشرية السعودية بقصر العمل على السعوديين في مجموعة من المهن، وهي ما يتم من خلالها استغلال الكوادر البشرية السعودية وحظرها على المقيمين في المملكة.

المهن التي سيتم المهن التي سيتم توطينها 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن فرض قانون جديد يقتضي بعدم السماح للوافدين إلى المملكة العربية السعودية بامتهان عدة مهن في داخل البلاد، وقالت الوزارة بأن هذا القرار قد جاء في ظل رؤيتها بتوفر كادر شبابي سعودي يمكن لهم العمل في تلك المهن والتقليل من عدد العاطلين عن العمل من السعوديين، وفيما يلي المهن التي سيتم قصر العمل على السعوديين فيها 2022 المعلنة من قبل الوزارة:

مهنة كاتب استقبال فندقي.

ثم مهنة مخلص جمركي.

مهنة محاسب زبائن.

ثم مهنة أمين صندوق.

مهنة كاتب استقبال المرضى.

مهنة ناسخ.

ثم مهنة كاتب شؤون الموظفين.

مهنة مدير شؤون الموظفين.

مهنة كاتب دوام.

ثم مهنة حارس أمن خاص.

ثم مهنة حارس أمن خاص. مهنة كاتب الشكاوى.

مهنة إداري الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة.

ثم مهنة مدير شؤون العمل والعمال.

مهنة كاتب استقبال عام.

ثم مهنة مدير العلاقات الأفراد.

مهنة معقب.

سبب سعودة المهن في السعودية 2022

العمل على توفير قرابة 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات. ثم العمل على توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل. استغلال الكوادر البشرية وخبراتهم في سوق العمل السعودي. ثم العمل على توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات. الحد من البطالة في البلاد ولا سيما فئة الخريجين. ثم أنعاش الاقتصاد السعودي عبر الحد من النقد الخارج من البلاد عبر المقيمين الأجانب.

المهن المسموح بها للأجانب في السعودية

بعد أن تم الإعلان عن قائمة المهن التي سيتم قصر العمل على السعوديين فيها 2022 م، قد أصبح التعرف على أسماء المهن المسموح بها للأجانب في السعودية 2022 م محض اهتمام الكثير، ولذلك يمكن عبر ما يلي التعرف على أبرز المهن التي يسمح لغير السعوديين بمزاولتها في السعودية، وهي مهنة مندوب المشتريات، مهنة مدير الحسابات، مهنة السكرتير تنفيذي، مهنة أمين المستودع، مهنة مدير المبيعات، مهنة المحاسب عام، مهنة كاتب الحسابات، مهنة الصيدلي، مهنة البائعين، مهنة الممرض، مهنة السكرتير طبي.