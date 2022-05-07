قرض شخصي 300 ألف ريال بدون رسوم ولا يحتاج إلى ضامن بموافقة فورية

يعد التمويل الشخصي واحداً من اكثر الخيارات المتاحة لدى العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية، مما يساعد الأشخاص على الحصول على تمويل يساعده خلال المرحلة المقبلة من حياته، فسواء كان يرغب في الدخول في عالم التجارة، أو يبحث عن زيادة حجم استثماراته المالية، أو يرغب في الحصول على فيلا أو شقة، أو يرغب في دفع مصاريف دراسة أبناءه، فالخيار الأول هو التمويل الشخصي، الذي يمكن الحصول عليه عبر أكثر من جهة تمويلية، سواء كان التمويل من أحد البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، أو أي من شركات التمويل المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، ويمكن للعميل الحصول على التمويل الشخصي وفق بعض الشروط والمتطلبات التي تختلف من جهة لأخرى، وعلى حسب ما يحتاج له العميل.

التمويل الشخصي بدون رسوم

يعد من أهم وأقوى الشركات التي ت قدم التمويل الشخصي للمواطنين والمقيمين هي شركة اليسر، قرض العاطلين عن العمل، التي تقدم مجموعة وفيرة من التمويلات التي تهم جميع الأفراد وتقدم خدمات مجانية بسهولة ويسر، فمن أهم الخدمات التي تقدمها هي خدمة السداد الإلكتروني تيسيرا وتسهيلا على الأفراد بالسداد في أي وقت وتوفير الجهد من الذهاب إلى الفرع لدفع الأقساط الشهرية، فيمكنك أن تقم بالسداد وانت داخل منزلك، و تقدم لك أيضا تمويل شخصي بمبلغ يصل إلى 300 ألف ريال ولا يحتاج إلى كفيل وبدون رسوم إدارية، شروط الحصول على تمويل 5 مليون، كما أنه متاح للمتقاعدين وبفترة سداد تصل حتى خمس سنوات، ولكن هناك شرو ط بسيطة يجب استيفائها حتى تحصل على تمويلك في أسرع وقت.

شروط التمويل الشخصي للمواطنين والغير سعوديين

حتى تحصل على تمويلك الشخصي يجب أن يكون العمر كما هو موضح في الشروط لا يقل عن 22 عاما ولا يتخطى 60 عاما وللمتقاعدين حتى 70 عاما مع أخر موعد لسداد القسط، بشرط أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 5000 ريال للجميع، ولكن للمتقاعدين براتب تقاعدي لا يقل عن 1985 ريال، ويوضح بأنه يجب أن تكون مدة الخدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل الشخصي.

طريقة التقديم لطلب التمويل

يمكنك أن تتقدم لطلب التمويل بعدما تقم بإحضار المستندات والأوراق المطلوبة وهي عبارة عن كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر وموضح به الراتب الشهري، وخطاب تعريف بالراتب مع تقديم الهوية الوطنية أو صورة من الإقامة للمقيم، ويتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة اليسر مع ملئ نموذج طلب التمويل الشخصي وكتابة البيانات صحيحة وتقديم جميع الأوراق المطلوبة لذلك وسوف تحصل على التمويل بعد الموافقة على طلبك.