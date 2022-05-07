نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهن المسعودة بالمملكة 1443 وقائمة المهن التي تم إلغاء سعودتها في المقال التالي
المهن المسعودة بالمملكة أطلقت المملكة قانون توطين الوظائف والمهن من أجل زيادة نسبة العمالة السعودية في المؤسسات الخاصة،، وفي المقابل سمحت للوافدين الأجانب العمل ببعض المهن السعودية، حذرت وزارة الموارد البشرية في تصريحها أنه يجب على كافة الأفراد وأصحاب المهن أن يلتزموا بكافة القرارات حتى لا يتعرضوا للغرامات، وذلك لرفع نسبة الأيدي العاملة من السعوديين في عدد من المهن في المنشآت بالنسبة لعدد من العاملين من الوافدين، وذلك في نفس المهنة بذات المؤسسة، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتجاهها لضبط نسبة البطالة في محاولة للقضاء عليها، حرصت المملكة على إصدار القرارات التي تنص على وجوب تعيين 30% من موظفي الشركات من العمالة السعودية.
المهن المسعودة بالمملكة 1443
- كبير إداريين الموارد البشرية ومدير شؤون العمل والعمال.
- سعوده كاتب شكاوى، وكاتب استقبال فندقي.
- مدير علاقات الأفراد وكاتب شؤون الموظفين.
- سعوده كاتب شؤون الأفراد ومدير شؤون الموظفين.
- كاتب دوام وكاتب استقبال عام.
- أمين صندوق وكاتب توظيف وكاتب استقبال مرضى.
- حارس أمن خاص ومسؤول علاقات حكومية.
- ناسخ والعاملات بمحلات المستلزمات النسائية ومخلص جمركي.
قائمة المهن التي تم إلغاء سعودتها
- مندوب المشتريات، والصيادلة والأطباء.
- السائقين، ووظائف أمين المخازن، المهندسين.
- المحاسب القانوني، ومحاسب الشركات.
- المهن المسموح بها للأجانب في السعودية :
- الصيدلي، والبائعين والممرض، مهنة أمين المستودع.
- مدير المبيعات، السكرتير الطبي، ومدير الحسابات.
- مندوب المشتريات، والمحاسب عام.
- مهنة سكرتير تنفيذي، كاتب الحسابات.
الجزاءات المترتبة على مخالفة نظام السعودة
- دفع غرامة قدرها 20000 ألف ريال سعودي لمن يعمل بمهنة غير المهن القاصرة على السعوديين وذلك عن الفرد الواحد.
- صاحب العمل يدفع غرامة مالية تصل لنحو 10000 آلاف ريال عندما يقوم بتحميل العامل الرسوم الواجبة على صاحب العمل.
- في حال توظيف صاحب العمل الرجال في وظائف النساء يجب دفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال سعودي لكل فرد على حدا.
- عند استغلال صاحب العمل للعمال وجعلهم يشتغلون بنظام السخرة أو الاحتكار فيوقع عليه مخالفة مالية قدرها 15000 ريال .
- يتم فرض غرامة مالية على المؤسسات التي تستخدم السعودة الوهمية، بمقدار 25000 ريال سعودي.
- إذا لم يقوم صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة أو خدمة بعد انتهاء عقد العمل.
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