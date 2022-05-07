المهن المسعودة بالمملكة 1443 وقائمة المهن التي تم إلغاء سعودتها

المهن المسعودة بالمملكة أطلقت المملكة قانون توطين الوظائف والمهن من أجل زيادة نسبة العمالة السعودية في المؤسسات الخاصة،، وفي المقابل سمحت للوافدين الأجانب العمل ببعض المهن السعودية، حذرت وزارة الموارد البشرية في تصريحها أنه يجب على كافة الأفراد وأصحاب المهن أن يلتزموا بكافة القرارات حتى لا يتعرضوا للغرامات، وذلك لرفع نسبة الأيدي العاملة من السعوديين في عدد من المهن في المنشآت بالنسبة لعدد من العاملين من الوافدين، وذلك في نفس المهنة بذات المؤسسة، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتجاهها لضبط نسبة البطالة في محاولة للقضاء عليها، حرصت المملكة على إصدار القرارات التي تنص على وجوب تعيين 30% من موظفي الشركات من العمالة السعودية.

المهن المسعودة بالمملكة 1443

كبير إداريين الموارد البشرية ومدير شؤون العمل والعمال. سعوده كاتب شكاوى، وكاتب استقبال فندقي. مدير علاقات الأفراد وكاتب شؤون الموظفين. سعوده كاتب شؤون الأفراد ومدير شؤون الموظفين. كاتب دوام وكاتب استقبال عام. أمين صندوق وكاتب توظيف وكاتب استقبال مرضى. حارس أمن خاص ومسؤول علاقات حكومية. ناسخ والعاملات بمحلات المستلزمات النسائية ومخلص جمركي.

قائمة المهن التي تم إلغاء سعودتها

مندوب المشتريات، والصيادلة والأطباء. السائقين، ووظائف أمين المخازن، المهندسين. المحاسب القانوني، ومحاسب الشركات. المهن المسموح بها للأجانب في السعودية :

الصيدلي، والبائعين والممرض، مهنة أمين المستودع.

مدير المبيعات، السكرتير الطبي، ومدير الحسابات.

مندوب المشتريات، والمحاسب عام.

مهنة سكرتير تنفيذي، كاتب الحسابات.

الجزاءات المترتبة على مخالفة نظام السعودة