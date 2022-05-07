رابط تسجيل طالب جديد noor 1444 من حساب ولي الأمر في نظام نور برقم الهوية

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عمر شويل - جدة نوفر رابط تسجيل طالب جديد noor في نظام نور لولي الأمر 1444، وذلك بعد أن أصدرت وزارة التعليم الخطة الزمنية لاستقبال طلبات التسجيل في نظام نور أو تعميم تنظيم تسجيل الطلاب المستجدين بأول ابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1444هـ، ووفقاً لفترات أو مواعيد التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد، فقد بدأ موقع نور في استقبال طلبات التقديم للأبناء اعتباراً من تاريخ السادس عشر من شهر رمضان الماضي، ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات تسجيل فئة جديدة من الطلاب اعتباراً من تاريخ السابع من شهر شوال الجاري، ومن خلال ثقفني نوفر رابط نظام نور تسجيل طالب مستجد الرسمي، بالإضافة إلى توفير طريقة التسجيل في نظام نور ولي الأمر 1443.

رابط تسجيل طالب جديد noor 1444

نظراً لضرورة وأهمية التهيئة والتسجيل المبكر للطلبة الجدد، وتيسيراً لقبولهم وانتظامهم بالمدارس التابعين لها، فقد أطلقت وزارة التعليم عام دليل القبول والتسجيل للطلاب الجدد أو تعميم لجميع إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية موضوعه هو تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بأول ابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد القادم 1444هـ.

ومن جانبها أكدت على كافة الإدارات التعليمية بأهمية اعتماد التعميم والعمل بما ورد به من تعليمات وضوابط، ووفقاً للخطة الزمنية أو فترات التسجيل المعلنة والمرفقة بالدليل، فقد تم البدء في استقبال طلبات تقديم الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها المفاضلة، وإجراء المفاضلة في المدارس للطلاب اعتباراً من تاريخ 16 رمضان 1443 الموافق لتاريخ 17 أبريل 2022م.

كما بدأ نظام نور في تاريخ السادس عشر من رمضان أيضاً في استقبال الطلبات من أولياء أمور الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية، ويتم التسجيل للطلاب المستجدين من خلال حساب ولي الأمر في نظام نور المركزي الذي يمكن تسجيل دخوله من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط تسجيل طالب جديد noor نظام نور ولي الأمر (noor.moe.gov.sa).

طريقة التسجيل في نظام نور 1443

يتاح تسجيل دخول نظام نور التعليمي من جانب أولياء الأمور لتسجيل الأبناء في أول ابتدائي أو الروضة من خلال اتباع الرابط المرفق، ثم تعبئة بيانات دخول نظام نور ولي الأمر “اسم المستخدم وكلمة المرور” أو تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، وذلك في حال كان لدى ولي الأمر حساباً على الموقع بشكل مسبق لوجود طلاب بالمراحل التعليمية الأخرى.

وفي حال تسجيل حساب جديد لولي الأمر في موقع نور، فيتم النقر على “رابط التسجيل لولي أمر جديد” بالواجهة الرئيسية للنظام الإلكتروني، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

بدء التسجيل في نظام نور لولي الأمر 1444

يبدأ موقع نور في استقبال طلبات تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يتم إجراء مفاضلة بها اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 7 شوال 1443هـ الموافق لتاريخ 8 مايو 2022م، حيث لم يتبقى على بدء التسجيل سوى ساعات قليلة من الآن، ويتم التقديم من خلال اتباع رابط تسجيل طالب جديد noor 1444 المرفق.