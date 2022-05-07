رابط تسجيل طلاب الأول الابتدائي بنظام نور التعليمي وتسجيل الدخول نظام نور كولي أمر

حان الآن لكي يبدأ جميع أولياء الأمور بالاستعداد، لأنه لم يتبقى غير القليل من الساعات حتى يفتح باب التسجيل إلى صفوف الروضة والصفوف الابتدائية، لذلك يجب عليكم أن تقوم بالاستعانة بالفقرات والخطوات السابقة وهذا لكي تتمكنوا من البدء في تسجيل الطلاب الخاصين بكم بشكل صحيح دون أن تجدوا أي مشاكل أو عبء عن القيام بتسجيل الدخول أو تسجيل الطلاب، فتعرفوا الآن على المزيد.

تسجيل طلاب الأول الابتدائي بنظام نور التعليمي

يمكن لأولياء الأمور اليوم البدء في تسجيل طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي داخل المدارس الحكومية والأهلية والدولية بكل سهولة على نظام نور، وسيتم هذا الأمر عن طريق القيام باتباع هذه الخطوات:

إليك رابط موقع نظام نور التعليمي الخاص بالتسجيل أحرص على الضغط عليه noor.moe.gov.sa. قم بإنشاء حساب جديد كولي أمر إذا لم يسبق لك تسجيل أطفال. عند الانتهاء من كتابة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح، قم بتسجيل الدخول عبر حسابك الجديد. الآن عليك اختيار تسجيل طالب جديد. أكتب كامل البيانات المطلوبة منك، وهذا عن طريق رفع بعض المستندات وتدوين بعض المعلومات بشكل صحيح. هذا لكي يتم العمل على اختيار الطالب حسب العمر والأقدمية وإذا كنت تريد التقديم على المدارس الأهلية والدولية أم المدارس العامة العادية. يجب الآن الحرص على اختيار الصف الدراسي لطالب الخاص بك. قم بالضغط على زر التسجيل لتحصل على الموافقة من الموقع الذي سبق وحرصنا على وضع الرابط الخاص به لك. يجب عليك الآن النظر إلى المستندات والبيانات المطلوبة منك، وهذا لأنه يجب عليك أن تقوم بوضعها في ملف وتبدأ في إحضاره إلى المدرسة التي وقع اختيارها لطالبك.

تسجيل الدخول نظام نور كولي أمر

من السهل عليك أن تقوم بتسجيل الدخول كولي أمر عبر نظام نور التعليمي، وهذا لأن وزارة التعليم حريصة على جعل ولي الأمر من العناصر الأساسية في عملية التعلم، وهذا ما نتج عنه في السنوات السابقة الكثير من النجاحات وظهرت في وقت الجائحة، وإليك الآن الخطوات: