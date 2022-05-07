الصومال: نقف مع مصر فى حربها ضد الإرهاب وندعم جهودها للتصدى لخطره

جدة - نرمين السيد - أدان السفير الياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية،اليوم، الهجوم الإرهابى الخسيس على نقطة رفع مياه غرب سيناء، والذى أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.





وأعرب السفير -فى تصريح صحفى اليوم السبت- عن خالص تعازيه لمصر، رئيسا وحكومة وشعبا فى شهداء هذا العمل الإرهابى الجبان، سائلا المولى -عز وجل- أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. وأشاد سفير الصومال بكفاءة رجال الجيش المصرى الذين تصدوا لهذا العمل الإجرامى الجبان ونجاحهم فى إحباطه، مشددا على تضامن ووقوف بلاده الى جانب مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحرب التى تخوضها ضد الإرهاب، ودعم جهودها للتصدى لخطر الإرهاب والتطرف. وأعرب عن ثقته فى قدرة الأجهزة المصرية على التصدى لمثل هذه العمليات الارهابية الجبانة، متمنيا لمصر وشعبها وجيشها العظيم دوام الاستقرار والازدهار.

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