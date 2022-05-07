مقتل شخص وجرح آخر بإطلاق نار فى تورونتو الكندية

جدة - نرمين السيد - وأكدت الشرطة أنها تسلمت فى الساعة الثالثة تقريبا من فجر اليوم السبت بلاغات عن إطلاق رصاصات نتيجة مشادة نشبت فى محطة للسيارات فى المدينة، مشيرة إلى أن ضباطها عثروا فى موقع الحادث على مصابين بالرصاص.
وذكرت الشرطة أن المصابين نقلا إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاة أحدهما (وهو رجل فى الثلاثينيات من عمره) توفى، بينما تعرض الثانى (وهو شاب فى العشرينيات من عمره) لجروح لا تهدد حياته.
ولفتت شرطة تورونتو الكندية إلى أنها تبحث عن الجانى، دون شرح المزيد من التفاصيل.
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