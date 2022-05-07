عاجل.. روسيا تعلن إسقاط طائرتين و3 مروحيات تقل قوات إنزال أوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين حربيتين وثلاثة مروحيات تقل قوات إنزال للجيش الأوكرانى قرب جزيرة زميينى "جزيرة العثبان" الخاضعة لسيطرة الجيش الروسى فى البحر الأسود.





وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، تدمير مستودع كبير للذخيرة خاص بقوات الحكومة الأوكرانية فى مدينة كراماتورسك بمنطقة دونباس.

وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، خلال موجز عقده صباح اليوم الجمعة، إن القوات الجوفضائية الروسية دمرت مستودعًا كبيرًا للذخيرة تابعا لمجموعة القوات الأوكرانية، وذلك باستخدام صواريخ عالية الدقة.

وأشار كوناشينكوف إلى أن المستودع المشار إليه يقع ضمن مجمع مصنع إنتاج الآلات "إينيرجو ماش سبيتس ستال" فى كراماتورسك، شمالى مدينة دونيتسك التابعة لإقليم الدونباس.