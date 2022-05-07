عاجل.. الاتحاد الأوروبى: نقف بجانب مصر فى حربها ضد التطرف

جدة - نرمين السيد - أدان مفوض الاتحاد الأوروبى لدول الجوار أوليفر فارهيلي، اليوم السبت، الهجوم الإرهابى فى سيناء، والذى أدى لاستشهاد 11 عسكريا مصريا.



جدة - نرمين السيد - أدان مفوض الاتحاد الأوروبى لدول الجوار أوليفر فارهيلي، اليوم السبت، الهجوم الإرهابى فى سيناء، والذى أدى لاستشهاد 11 عسكريا مصريا. وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال مفوض الاتحاد الأوروبى لدول الجوار "الاتحاد يقف إلى جانب مصر فى حربها ضد التطرف".

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