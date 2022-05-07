نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022 المعلنُة من ارامكو يوم الثلاثاء 10/5/2022 لمتابعُة اسعار بنزين 91 و95 في المقال التالي
عاجل:- اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022 المعلنة من ارامكو يوم الثلاثاء 10/5/2022 نستعرضها ونوافيكم مع حضراتكم الان حيث يتابع عشرات الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية متابعة خاصة للاسعار البنزين التي يكون ميعاد تجديدها او تحديثها فى اليوم الالعاشر من مايو من كل شهر عليه نستعرض ونوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن جميع التفاصيل المطروحة حيال أسعار البنزين
اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022
اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022 واحدة من الاسعار التي من المقرر على ان يتم الكشف عنها او تحديثها فى جميع محطات الوقود والطاقة يوم الثلاثاء الذي يوافق ميلادياً اليوم العاشر من مايو، حيث تبدأ شركة أرامكو فى هذا التاريخ على تغيير الأسعار المطبقة فى شهر ابريل لتطبيق الأسعار الجديدة الخاصة بشهر مايو، حيث تعمل أرامكو على مراجعة تعريفة أسعار البنزين ومشتقاته مساء اليوم العاشر الميلادي من كل شهر على ان يتم تطبيق تعريفات البنزين فى اليوم التالي من إعلان تحديث أسعار البنزين اي ان الأسعار التي سيتم الإعلان عنها من قبل شركة أرامكو مساء يوم الثلاثاء الموافق اليوم العاشر من مايو سيتم تطبيقها في صباح يوم الأربعاء 11 مايو 2022/ على ان نتابع على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان اخر تحديثات اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية
اجدد اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو
نستعرض نتابع مع حضراتكم الان أسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022 وذلك بعد ان يتم الاعلان عن تلك الاسعار فى مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق اليوم العاشر من مايو، على ان يتم تطبيق حالياً اسعار تحديثات شهر ابريل لعام 2022 على مستوى جميع المحطات الوقود والطاقة الموجودة فى جميع انحاء المملكة لتأتي اخر تحديثات أسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية على النحو التالي:-
- سعر بنزين 91:- 2.18 ريال سعودي لكل لتر
- سعر بنزين 95:- 2.33 ريال سعودي لكل لتر
- سعر غاز البترول المسال:- 0.75 ريال سعودي لكل لتر
- سعر الديزل:- 0.63 ريال سعودي لكل لتر
- سعر الكيروسين:- 0.70 ريال سعودي لكل لتر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل:- اسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022 المعلنُة من ارامكو يوم الثلاثاء 10/5/2022 لمتابعُة اسعار بنزين 91 و95 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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