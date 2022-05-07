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عمر شويل - جدة تحديث توكلنا الإصدار الجديد وطريقة تعريف رقم الجوال في توكلنا بدون حساب أبشر ؛ نوضح لكم في هذا التقرير عبر موقع ثقفني خطوات تحديث تطبيق توكلنا الإصدار الجديد وكذلك كيفية تعريف الجوال في التطبيق حيث أن تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات الموجودة حالياً في المملكة السعودية وذلك لأنه يقدم العديد من الخدمات للمواطنين والوافدين والزوار والمقيمين في المملكة حيث يمكن الاستفادة من خدماته عبر الإنترنت وذلك توفير للوقت والجهد وهذا من ضمن أهداف المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030.

خطوات تحديث توكلنا الإصدار الجديد

لقد أصبح تطبيق توكلنا من أفضل التطبيقات الموجودة في المملكة السعودية وذلك لأنه يقدم العديد من الخدمات للمواطنين في المملكة لذاك لابد من تحديث للاستفادة من الخدمات الجديدة ومن خلال التالي نوضح لكم كيفية تحديث التطبيق خطوة بخطوة :

الدخول إلى جوجل بلاي أو آي استور. البحث عن تطبيق توكلنا. النقر على تحديث التطبيق. بعد الانتهاء من التحديث يمكن الدخول إلى التطبيق والاستفادة من كافة الخدمات.

طريقة تفعيل رقم الجوال في توكلنا بدون حساب أبشر

في حالة عدم وجود حساب في أبشر يمكن الاستعانة بحساب شخص آخر مسجل في أبشر وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى منصة أبشر. الضغط على أبشر أفراد. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. الضغط على خدماتي. اختيار الخدمات العامة ثم اختيار خدمة تعريف رقم الجوال في توكلنا. تسجيل بيانات صاحب رقم الجوال. بعد الانتهاء من تسجيل يمكن التسجيل في تطبيق توكلنا.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

يتم التسجيل في تطبيق توكلنا بعد تعريف رقم الجوال عن طريق الخطوات التالية :

تثبيت تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال من آب ستور أو جوجل بلاي. الضغط على تسجيل جديد. تدوين رقم الهوية للمواطن ورقم الإقامة للمقيم. الضغط بالموافقة على الإقرار. تدوين كافة البيانات المطلوبة. سيتم إرسال رسالة عبر الهاتف الذي تم تسجيله في أبشر تحتوي على رمز التفعيل قم بتدوينه في موضعه. هكذا يتم التسجيل في تطبيق توكلنا.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال خطوات تحديث توكلنا الإصدار الجديد وطريقة تفعيل رقم الجوال في تطبيق توكلنا بدون حساب أبشر وكذلك وضحنا لكم طريقة التسجيل في توكلنا.