خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم بها الآن حيث مؤشرات البحث على جوجل تتزايد جراء التعرف على الموقع الرسمي المتخصص على نشر نتائج القبول الموازي على شكل نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على انها أصبحت مطروحة امام جميع الطلاب والطالبات بعدما تلقى نحو 35 ألف طلب على الراغبين بالالتحاق على القبول الموازي، على ان يتم الاعلان على قبول نحو 21 ألف طالب وطالبة فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات على ان يتم تنشيط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وجميع المواقع التعليمية العراقية على نشر نتائج القبول الموازي اون لاين على شكل نستعرض نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نعرض ونوافيكم الان طريقة وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية بعد ان تم الاعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فى الخطوة الاولى يجب عليكم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

في الخطوة الثانية:- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك فور الدخول على أيقونة خدمات رقمية

في اخر خطوة قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني وجميع البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج وبعدها قم بالنقر على أيقونة عرض النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق