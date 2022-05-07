الصين: تطعيم 82% من كبار السن بشكل كامل ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن المسئول فى لجنة الصحة الوطنية الصينية "وو ليانج يو"، اليوم السبت، أنه تم تطعيم أكثر من 215.6 مليون مواطن من كبار السن بشكل كامل ضد فيروس "كوفيد-19"، ما يمثل 82% من إجمالى سكان البلاد الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر.





وأوضح "وو ليانج يو" -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- أن 162.3 مليون مواطن من كبار السن حصلوا على الجرعة المعززة. وأكد "وو" أن لقاح "كوفيد-19" أثبت فعالية فى الوقاية من الحالات الخطيرة وحالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا، داعيا المواطنين إلى الحصول على التطعيم بشكل كامل فى أقرب وقت ممكن، خاصة مع عودة تفشى الفيروس فى أنحاء البلاد.

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