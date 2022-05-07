عاجل.. قطر تدين بشدة الهجوم الإرهابى فى سيناء

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، جددت وزارة الخارجية القطرية، فى بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازى دولة قطر لذوى الضحايا ولحكومة وشعب مصر وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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