هوندا اكورد أفضل سيارة متوسطة الحجم للعائلات بالعالم تقسيط 1000 ريال

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عمر شويل - جدة حصلت هوندا اكورد 2022 مؤخرًا على جائزتين ضمن أفضل السيارات العائلية في الولايات المتحدة والعالم. فقد فازت اكورد بجائزة أفضل سيارة عائلية متوسطة الحجم كما فازت اكورد هايبرد بجائزة أفضل سيارة كهربائية. وتفوقت اكورد على 95 سيارة عائلية وسيارة دفع رباعي في السوق الأمريكية خلال اختبار شارك فيه مختصون في مجال اختبار ومراجعة السيارات الجديدة. وكان من بين عناصر المقارنة والمفاضلة في جانب سياره اكورد 2022 المساحة الداخلية الواسعة، والتصميم الراقي. فضلا عن الشاشة التي تعمل باللمس سهلة الاستخدام ، والمحركات التوربينية الرشيقة ، ومتعة القيادة والحركة.

أفضل سيارة جديدة متوسطة الحجم

بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل سيارة عائلية متوسطة الحجم ، حصلت أكورد 2022 كذلك على جائزة أفضل سيارة جديدة متوسطة الحجم. أما إذا كنت ترغب في الحصول على سيارة عائلية فعالة ، فيمكنك شراء 2022 Honda Accord Hybrid. هذه السيارة حصلت على جائزة أفضل سيارة هجينة وكهربائية للعائلات.

هوندا اكورد 2022 تتفوق على تويوتا كامري

والمعروف أن السيارات متوسطة الحجم هي واحدة من أكثر أنواع السيارات شيوعًا لدى المستهلكين. كما أن أنواعًا قليلة من السيارات توازن بين المساحة والراحة والاقتصاد في استهلاك الوقود، والأداء. على مدى عقود من الزمان، تنافست هوندا أكورد وتويوتا كامري للحصول على المركز الأول في فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم. كلا النموذجين يقدم خيارات قوية ويستمران في قيادة مبيعات السيارات حول العالم. وقد صنفت سياره هوندا اكورد على رأس فئة السيارات متوسطة الحجم بفضل ديناميكيات القيادة التي لا مثيل لها. والاقتصاد في استهلاك الوقود ، والمقصورة الواسعة وصندوق الأمتعة الخلفي ، والعديد من الميزات البديهية.

أداء هوندا أكورد

من ناحية الأداء، تقدم سيارة هوندا أكورد 2022 خيارًا لمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر بقوة 192 حصان. إضافة إلى محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر بقوة 252 حصان. فضلا عن محرك ثالث هجين بقوة 212 حصان. ولتحقيق المزيد من الكفاءة ، تتميز أكورد التي تعمل بالغاز بالاقتصاد في استهلاك الوقود يصل إلى 30 ميلا في الغالون داخل المدن و 38 ميلا على الطرق السريعة. أما هوندا اكورد هايبرد فيمكنها السير 48 كلم في الغالون داخل المدينة و47 خارجها.

سعر هوندا اكورد 2022

يبدأ سعر الفئة الأولى من اكورد 2022 في السعودية عند 99,900 ريال غير شامل الضريبة المضافة. ويصل سعر هوندا اكورد 2022 شامل الضريبة إلى 115 ألف ريال نقدا ويمكن التقسيط بقسط ألف ريال شهريًا.