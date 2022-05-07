تمويل أهل 60 ألف ريال بدون كفيل وبدون فوائد من بنك التسليف، حيث يوفر بنك التسليف ” التنمية الاجتماعية ” مجموعة من التمويلات الميسرة للمواطنين دون الحاجة لموافقة كفيل ومن أبرز تلك المنتجات منتج أهل المقدم بدون هامش ربح أو فوائد إضافية ولكن يشترط الحصول عليه عدد من الشروط على النحو الآتي:

منتج #آهل من #بنك_التنمية:

• 60,000 ريال بدون فوائد.

• فترة سداد 5 سنوات. https://t.co/1pZucooMpX#مجتمع_حيوي_ومنتج pic.twitter.com/zpBKI2YUfC — بنك التنمية الاجتماعية (@SDB_sa) منتج #آهل من #بنك_التنمية:

• 60,000 ريال بدون فوائد.

• فترة سداد 5 سنوات. https://t.co/1pZucooMpX#مجتمع_حيوي_ومنتج pic.twitter.com/zpBKI2YUfC — بنك التنمية الاجتماعية (@SDB_sa) December 4, 2018

مميزات تمويل أهل بنك التسليف

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

معتمد من الهيئة الشرعية في المملكة.

بدون فوائد وبدون هامش ربح إضافي.

السداد على فترات طويلة 5 سنوات.

بدون كفيل للموظفين بالقطاع العام

أن لا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال.

توفر الاشتراطات الخاصة بحسب منتج التقديم.

شروط تمويل أهل بنك التسليف

يتطلب الحصول على تمويل أهل عدد من الشروط على النحو الآتي:

لا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 21 عام ولا يزيد العمر عن 60 عام.

بالنسبة للمتقاعدين لا يزيد العمر عن 70 عام.

سداد جميع التمويلات السابقة للعميل.

موافقة الكفيل الغارم على شروط الحصول على قرض أهل.

لا يتطلب كفيل للموظفين.

طريقة السداد بشكل شهري

الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاسمح الله حسب الشروط الخاصة ببوليصة التأمين. ( بإمكانك الاستعلام عن إعفاء التسليف )

التقديم على تمويل 60 ألف ريال

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعي مباشرة .

النقر على أيقونة التقديم الإلكتروني.

تفتح لك بوابة النفاذ الوطني الموحد.

قم بتسجيل الدخول من خلالها ثم اتبع التعليمات الموضحة حتى تكمل إجراءات الحصول على التمويل.

متطلبات التقديم على تمويل أهل

العنوان الوطني .

بطاقة الهوية الوطنية.

رقم حساب الآيبان البنكي.

رقم الجوال المُسجل بنظام أبشر.

أرقام التواصل مع بنك التنمية الاجتماعي

يمكن التواصل على الرقم 920008002. أو الاتصال على رقم أمر 199099.

التواصل الفوري مع خدمة العملاء من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية.

إرسال رسالة على البريد الإلكتروني [email protected]

التواصل عبر الصفحة الرسمية للبنك في توتير [email protected] أيام الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل أهل بقيمة 60 ألف ريال من بنك التسليف وقد استعرضنا شروط الحصول على تمويل أهل ومميزات التمويل وأرقام التواصل مع بنك التنمية الاجتماعي .