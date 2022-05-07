HERE موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 بأسمك الرباعي ورقم امتحانك جميع المحافظات من وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع نتائج القبول الموازي 2022/2021 باسمك الرباعي ورقم امتحانك جميع المحافظات العراقية نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان، حيث مؤشرات البحث على جوجل بشكل مؤخر قد تزايدت بشكل كبير وملحوظ من أجل التعرف على طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي نوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022

موقع نتائج القبول الموازي واحدة من المواقع التي شهد حوله مؤشرات البحث على جوجل ارتفاعاً كبيراً وملحوظ وذلك للاجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي، حيث بشكل مؤخرا حيث أعلنت وكشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان قبول نحو 21 ألف طالب وطالبة في جميع المحافظات العراقية وذلك باستخدام تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك لأجل نشر نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية، الامر الذي تسبب عليه ارتفاع معدلات البحث على جوجل بحثاً عن طريقة وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على نحو نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية.

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 بامكانكم بمنتهي السهولة اجراء الاستعلام عنها بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين وذلك على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة خدمات إلكترونية

البدء في اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصص لها للاستعلام

النقر على ايقونة استعلام حتي تكن أمامكم النتائج على الفور على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق