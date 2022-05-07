التسجيل بنظام نور للمستجدين، لقد أتاحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية موقع نور الإلكتروني التسجيل من خلاله المستجدين بالمرحلة الابتدائية، وقد أتاحت الوزارة التسجيل إلكترونيًا دون الحاجة د للذهاب إلى المدارس لتوفير الكثير من الوقت والمجهود، وسوف يبدأ التسجيل غدا الأحد 7 شوال الموافق 8 مايو 2022م، يقدم نظام نور الإلكتروني الكثير من الخدمات للطلبة والمعلمين ومديري المدارس وأيضًا أولياء الأمور مما أدى إلى تطور العملية التعليمية بشكل كبير، ويمكن من خلاله أن يطلع الطلاب على نتائجهم حيث أنه يغطي جميع المدارس والإدارات الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة، ويمكن من خلال النظام رصد جميع الدرجات الخاصة بالطلبة بشكل دقيق وسرعة تقديمها، مما يقلل من نسبة الخطأ المتوقعة بنتائج الطلبة، ويتميز نظام نور الإلكتروني بسهولة استخدامه وأيضًا دقته العالية كما أنه يوفر الكثير من الوقت والجهد، وحلقة تواصل قوية بين الطلبة والمعلمين وأولياء الامور، يُمكن الطلبة من الحصول على نتائجهم من اي مكان دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كان خطوة جيدة لاستكمال العملية التعليمية عن بعد لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

التسجيل بنظام نور للمستجدين بالصف الأول الابتدائي 1444ه‍ مع رابط التسجيل

يقوم أولياء الأمور بالتسجيل لأبنائهم المستجدين بالصف الأول الابتدائي عبر نظام نور الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لنظامج نور الإلكتروني.

الإلكتروني. يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول على الحساب الخاص به حيث يقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

الدخول على الصفحة الرئيسية لنظام نور والضغط على صفحة تسجيل الأبناء.

الضغط على كلمة تسجيل الطالب الجديد وادخال رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاصة بالطالب.

إدخال كافة البيانات الخاصة بولي الأمر.

كتابة رقم الهوية أو الإقامة وكذلك جنسية الطالب والأم.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

مواعيد تسجيل طلبة وطالبات الصف الاول الإبتدائي إلكترونيًا 1444ه‍