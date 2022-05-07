طريقة الحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي والمستندات المطلوبة

من أهم البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية هو بنك الراجحي، وله العديد من الفروع في مختلف أنحاء المملكة، ويوفر العديد من التمويلات الفورية لجميع المواطنين، وسنقدم لكم اليوم الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي.

كيفية الحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي

إليكم الخطوات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي وهي كالتالي:

يجب الدخول إلى الرابط الخاص بمصرف الراجحي.

ثم بعد ذلك ادخل إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالمنصة.

اضغط على أيقونة فتح حساب.

قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة وهي الاسم ورقم الهوية ورقم الحساب والبريد الإلكتروني.

اكتب رمز التحقق وقم بوضعه في المربع الخاص به.

ثم اضغط على أمر تحقق.

قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام.

قم بتحديد التمويل المرغوب في الحصول عليه.

اضغط على أمر تقديم الطلب.

يتم ارسال طلب التمويل ثم يتم مراجعة البيانات والتحقيق من صحتها، ويتم الرد بعد ذلك قريبا.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي

بطاقة الهوية أو الإقامة.

نموذج طلب التمويل.

خطاب من جهة العمل موضح فيه الراتب الشهري.

شروط الحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي

هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي وتلك الشروط هي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

يجب ألا يقل راتب المتقدم عن مبلغ 2000 ريال شهريا.

يجب أن يقون المتقدم بتقديم شهادة إثبات الراتب الخاص به.

يجب ألا يزيد عمر مقدم الطلب عن 60 عام وذلك عند موعد استحقاق القسط الأخير.

يجب ألا يزيد عمر العميل المتقاعد عن 70 عام للعسكريين وذلك عند موعد استحقاق القسط الأخير.

يجب تقديم بيانات المعاش التقاعدي.

يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة مع نموذج طلب التمويل.

يجب تسديد جميع الرسوم الإدارية بقيمة 500 ريال.

يجب ألا يقل القسط الشهري عن 900 ريال.

مميزات الحصول على تمويل مصرف الراجحي