أوكرانيا: تدمير سفينة روسية ومقتل 3 أوكرانيين في قصف على ”باخموت”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 06:28 مساءً - أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، مقتل 3 أشخاص في بلدة باخموت شرقي أوكرانيا عقب تعرضها إلى قصف جوي.

وذكرت الرئاسة، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن القصف طال بلدات أخرى بمنطقة دونيتسك وهي ملاتورا نيفكا ودويشجزفكا وكوستنستفكا ما أدى إلى تدمير مصانع ومنازل.

وفي مدينة أوديسا، أوضحت أن القوات الروسية أطلقت أربعة صواريخ على المدينة ما ألحق أضرارًا مادية في البنية التحتية، ولم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن الاستهداف طال ميناء أوديسا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تدمير جديد لأحد السفن الروسية في البحر الأسود، موضحة أنه تم استهدف السفينة بالقرب من جزيرة الأفعى وتم تدميرها بالكامل باستخدام طائرة "برقدار" تركية الصنع في هذه العملية.