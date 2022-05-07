مستشار رئيس أوكرانيا يلتقي وفدا من برلمان الاتحاد الأوروبي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 06:28 مساءً - التقى مستشار مكتب رئيس أوكرانيا إيهور جوفكفا وفدا من أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعضاء في الشبكة الدولية غير الرسمية «يونايتد 4 يوكرين»، حيث أكد ضرورة استقبال أوكرانيا أسلحة ثقيلة من الشركاء الدوليين التي يمكن بها صد القوات الروسية.

وقال «جوفكفا» اليوم، إن ضغوط العقوبات الشديدة التي يمارسها المجتمع الدولي على روسيا، ولاسيما التطبيق المتوقع للحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، يجب أن تحرم روسيا من الموارد التي من شأنها وقف استمرار الأعمال العدائية في أوكرانيا.

وأشاد بدور الخبير الذي يلعبه أعضاء «يونايتد 4 يوكرين» في تشكيل الرأي العام حول الوضع الحالي في أوكرانيا في بلدانهم، معربا عن أمله في أن يواصلوا دعم بلاده لتعزيز الأمن الأوروبي وتعزيز القيم الأوروبية.

وتضم شبكة «يونايتد 4 يوكرين» التي تأسست في 22 مارس 2022، أكثر من 240 عضوا في البرلمان من أوروبا، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة ودول ديمقراطية أخرى تشارك في تنسيق المبادرات الدولية للرد المشترك على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.