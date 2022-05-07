الصين: تطعيم 82% من كبار السن بشكل كامل ضد ”كوفيد-19”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 06:28 مساءً - أعلن المسئول في لجنة الصحة الوطنية الصينية "وو ليانج يو"، اليوم /السبت/، أنه تم تطعيم أكثر من 215.6 مليون مواطن من كبار السن بشكل كامل ضد فيروس "كوفيد-19"، ما يمثل 82% من إجمالي سكان البلاد الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر.

وأوضح "وو ليانج يو" -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- أن 3ر162 مليون مواطن من كبار السن حصلوا على الجرعة المعززة.

وأكد "وو" أن لقاح "كوفيد-19" أثبت فعالية في الوقاية من الحالات الخطيرة وحالات الوفاة الناتجة عن فيروس كورونا، داعيا المواطنين إلى الحصول على التطعيم بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، خاصة مع عودة تفشي الفيروس في أنحاء البلاد.

يذكرأن، أكد مسؤول صينى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وعدد الحاملين للمرض بدون أعراض الذين يخضعون للملاحظة الطبية في البلاد، شهد اتجاها تنازليا متقلبا خلال الأيام العشرة الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنغ - قوله، في مؤتمر صحفي - إن بعض المناطق أوقفت انتقال فيروس كورونا في المجتمعات المحلية تدريجيا، إيذانا بعودة حياة الناس الطبيعية واستئناف الإنتاج.

فيما قال المسؤول باللجنة "وو ليانج يو"، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 550 ألف حالة إصابة محلية العدوى في البر الرئيسي الصيني في شهر أبريل.

وأضاف أن مناطق على مستوى مقاطعات من بينها خبي وجيانغسو وبكين، اتخذت في الوقت الحالي إجراءات نشطة وفعالة ضد الفيروس، مشيرا إلى أن وضع المرض في جيلين وشنغهاي يستمر في التحسن، فيما ينخفض بشكل تدريجي خطر انتقال العدوى في المجتمعات المحلية في شنغهاي.

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الصحية الصينية تلقي نحو 215 مليون شخص تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر (ما يعادل 81.44 % من هذه الفئة العمرية)، التطعيمات بشكل كامل ضد كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني.

وأوضح نائب رئيس قسم السيطرة على الأمراض والوقاية منها بلجنة الصحة الوطنية وو ليانغ يو، وفقا لوكالة "شينخوا"، أن ما يقرب من 160 مليونا منهم حصلوا أيضا على جرعة معززة، مشيرا إلى أن سرعة التطعيم لهذه الفئة العمرية تتسارع.

وأظهرت بيانات للجنة الصحة الوطنية أنه جرى حتى الآن تطعيم 1.25 مليار صيني بالكامل ضد كوفيد-19، ما يمثل 88.62 % من إجمالي السكان.