عاجل.. فلسطين تدين الهجوم الإرهابى بسيناء

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكدت الخارجية الفلسطينية فى بيان صحفى مساء اليوم السبت، وقوف دولة فلسطين قيادة وشعبا إلى جانب الشقيقة مصر، رئيساً وحكومة وشعبا، فى مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية، وأعربت عن ثقتها بقدرة مصر على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه. وتقدمت الخارجية الفلسطينية، بخالص تعازيها لأسر الشهداء وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

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