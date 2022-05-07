العالم اليوم - مصر تعلن موعد طرح الشركات الحكومية في البورصة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 مايو 2022 06:21 مساءً - قال وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، في تصريح لوكالة رويترز، السبت، إن مصر ستبدأ طرح الشركات الحكومية في البورصة، ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف الوزير إنه تم تأجيل طرح الشركات إلى سبتمبر، بعد انتهاء فترة العطلات الصيفية للمستثمرين. وكانت الحكومة المصرية تخطط لطرح أسهم في 4 إلى 6 شركات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية يونيو.

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