نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر dvprogram.state.gov || ظهرت الان نتائج القرعة الأمريكية 2022 / 2023 || رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا في المقال التالي

عمر شويل - جدة dvprogram.state.gov || ظهرت الان نتائج القرعة الأمريكية 2022 / 2023 || رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا ، نتائج القرعة الأمريكية هناك الآلاف من الأشخاص الشفافين ينتظرون إعلان نتائج البطاقة الخضراء، وهم يبحثون عن نتيجة القرعة الأمريكية 2022، والتي ستظهر عليها أسماء الفائزين في اليانصيب العشوائي الأمريكي، والذي من المتوقع أن سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة مستشهداً بأقوال بعض المصادر المطلعة والموثقة، وسوف يخبرك هذا المقال بكيفية معرفة نتائج اليانصيب الأمريكي 2022-2.

موعد ظهور نتائج القرعة الأمريكية 2022

كما أعلن موقع وزارة الخارجية الأمريكية عن فتح باب التقديم للهجرة العشوائية، في أكتوبر الماضي، استمر التطبيق لمدة شهر، وتم نشر الشروط والأوراق المطلوبة، للتقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء الأمريكية، وأسماء سيتم الإعلان عن الأسماء، وكثير من الناس ينتظرون نتيجة اليانصيب الأمريكي 2022.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في اليانصيب العشوائي لأمريكا في الثامن من الشهر الجاري، وهو يوم نتائج اليانصيب الأمريكي 2022، وأنا أكدت من مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية أن 3 ملايين من المتقدمين المؤهلين من جميع أنحاء العالم يشاركون.

رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 / 2023

اليانصيب الأمريكي هو برنامج يختار الفائزين بنتيجة America Lottery 2022، حيث يتم اختيار 55000 شخص سَنَوِيًّا للهجرة إلى الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

إذا تلقيت بريدًا إِلِكْتِرُونِيًّا منا يبلغك بفوزك في يانصيب الهجرة إلى أمريكا، فتهانينا! على صفحة الويب المخصصة لإعلام الفائزين باليانصيب الأمريكي، يتم الإعلان عن نتائج الهجرة السنوية إلى أمريكا.

والجدير بالذكر أن نتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023، والتي تعتبر مهمة للعديد من الدول العربية، هي برنامج هجرة عشوائي إلى الولايات المتحدة تم تنظيمه من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

اسماء الفائزين في القرعة الامريكية ويقام كل عام في شهر أكتوبر، ويمكن للمشاركين من جميع أنحاء العالم المشاركة عدة مرات كما يريدون، وتحقيق تطلعاتهم وأحلامهم من خلال الحصول على الإقامة في الولايات المتحدة والاستمتاع بالعديد من المزايا التي يحصل عليها الفائز في اليانصيب.

رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا dvprogram.state.gov

إذا كنت من بين أولئك الذين قدموا طلبًا في أكتوبر ليانصيب الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة في عام 2021، واستوفيت جميع متطلبات وزارة الخارجية الأمريكية وقدمت جميع المستندات اللازمة، فستكون من بين أولئك الذين يدخلون الخضراء يانصيب البطاقة في 8 مايو.

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بعد الدخول، انقر فوق زر التحقق من الحالة.

ثم، للمتابعة إلى الصفحة التالية، انقر فوق كلمة متابعة.

ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة جديدة.

فى أدخل رقم التأكيد أو رقم التأكيد في حقل الإدخال الأول.

هنا أدخل اسم عائلتك أو اسم العائلة.

أدخل سنة الميلاد أو سنة الميلاد.

الاختيار الرابع أدخل الرمز الذي يظهر في الصورة المعروضة.

لعرض نتيجة الهجرة الخاصة بك، انقر فوق الزر “إرسال” كخيار نهائي لك.

رسالة الفوز وعدم الفوز في قرعة أمريكا 2023/2022

لينك نتيجة اللوتري الامريكي التاريخ الذي سيتم فيه نشر نتائج اليانصيب الأمريكي 2022-2023 تم تحديد تاريخ 8 مايو 2022 كيوم إعلان نتائج القرعة أو ما يسمى باليانصيب العشوائي الأمريكي 2021/2022 ونتائج القرعة الأمريكية لجميع المتقدمين وأسماء يمكن العثور على الفائزين.