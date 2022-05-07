نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشراً الدوري السعودي .. موعد مباراة ضمك والهلال الجولة 26 والقنوات الناقلة وتشكيل الهلال اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير الهلال السعودي موعد مباراة ضمك والهلال في الدوري السعودي للمحترفين، اللقاء الذي يقام على ملعب أستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز “المحالة”، بعد الخسارة المفاجأة في اللقاء السابق المؤجل من الأسبوع التاسع عشر، يبحث الهبال عن العودة للانتصارات من جديد وتصحيح المسار، خاصة أن فريق الاتحاد تعثر أمس بالتعادل وفقد نقطتين في سباق الفوز باللقب الدوري السعودي للمحترفين.

يقدم ضمك مستويات مميزة هذا الموسم جعلته يحتل المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري برصيد 42 نقطة، قبل نهاية الدوري ويطمع في الدخول للمربع الذهبي المؤهل للعب في البطولات الأسيوية الموسم المقبل، كان الهلال قد فاز في مباراة الدور الأول بهدفين دون مقابل، ويأمل في تكرار الفوز الليلة ومصالحة جماهيره الغاضبة من لقاء الفيحاء الماضي، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع للهلال.

موعد مباراة ضمك والهلال في الدوري

16.10 : الرابعة وعشر دقائق بتوقيت غرينتش.

17.10 : الخامسة وعشر دقائق بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

18.10 : بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا، فلسطين، سوريا.

19.10 : بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين، الأردن.

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين