نيجيريا.. الخطوط الجوية تعلق رحلاتها بعد ارتفاع أسعار الوقود

جدة - نرمين السيد - أعلن بيان مشترك لشركات الطيران فى نيجيريا، اليوم السبت، إنهاء عملياتها اعتبارًا من 9 مايو الجارى، وحتى إشعار آخر بسبب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات، حسبما نقلت وسائل إعلام نيجيرية.





ووفقًا لما نقلته صحيفة "فانجارد"، قال البيان: "يرغب مشغلو الخطوط الجوية النيجيرية (AON) فى إبلاغ الجمهور بأسف، أن شركات الطيران الأعضاء ستوقف عملياتها على الصعيد الوطنى، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين 9 مايو 2022 وحتى إشعار آخر". وأشار البيان إلى أنه على الرغم من جهود الحكومة النيجيرية، يستمر ارتفاع أسعار وقود الطائرات، مما يقوض "استدامة العمليات والجدوى المالية لشركات الطيران"، فيما أوصت الشركات المسافرون بمراجعة مسارات رحلاتهم، لتجنب الاختناقات فى المطارات النيجيرية.

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