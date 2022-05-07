رئيس المخابرات الكورية الجنوبية يرجح إجراء بيونج يانج تجربة نووية هذا الشهر

جدة - نرمين السيد - رجح رئيس جهاز المخابرات الوطنية فى كوريا الجنوبية بارك جى وون أن تجرى كوريا الشمالية تجربة نووية فى الفترة ما بين حفل تنصيب الرئيس الكورى الجنوبى المنتخب يون سوك يول، الأسبوع المقبل وزيارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، المزمعة إلى سول فى وقت لاحق من هذا الشهر.





وأشار رئيس المخابرات الكورى - خلال مقابلة صحفية أجراها عبر الهاتف مع وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم السبت- إلى أن التجربة النووية المحتملة لكوريا الشمالية من المرجح تتضمن رؤوسًا حربية صغيرة.

ومن المقرر أن يؤدى يون اليمين الدستورية يوم الثلاثاء، فيما من المقرر أن يصل بايدن إلى سول يوم 20 مايو الجارى، عشية انعقاد أول اجتماع قمة بين الزعيمين.

ووصف بارك التجرية المحتملة بأنها "ضرورية للغاية" للنظام الكورى الشمالى، مضيفًا "لأنها (الصواريخ ذات الرؤوس النووية) يمكن أن تشكل تهديدات لكوريا الجنوبية واليابان، فإننا نعطى أهمية كبيرة للتجربة النووية المحتملة".

وردًا على سؤال حول احتمال أن تجرى بيونج يانج عدة تجارب نووية هذا العام، قال المسؤول الكورى الجنوبى إن الأمر لا يزال غير معلوم.

ونصح بارك، رئيس الحكومة القادمة بالحفاظ على خطوط الاتصال بين الكوريتين من أجل مواصلة الحوار.

وكانت هناك مؤشرات واضحة على استعدادات كوريا الشمالية لإجراء تجربة نووية جديدة، منها العمل على ترميم الأنفاق تحت الأرض فى موقع بيونج جيه-رى للاختبارات النووية الذى قالت إنه قد تم تفكيكها فى عام 2018 كدليل على استعدادها لنزع السلاح النووى، وهو الموقع الذى شهد جميع التجارب النووية الست التى أجرتها كوريا الشمالية حتى الآن، وكان آخرها فى سبتمبر 2017.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية -أمس- إن كوريا الشمالية تعد الموقع ويمكن أن تكون جاهزة لإجراء اختبار هناك هذا الشهر.