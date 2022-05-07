الرئيس الأوكرانى يدعو مواطنيه لعدم تجاهل إنذارات الغارات الجوية

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى -بحسب وكالة أنباء (إنترفاكس) الأوكرانية- "أدعو المواطنين الوكرانيين لعدم تجاهل إنذارات الغارات الجوية خاصة خلال الأيام المقبلة، رجاءً هذه حياتكم وحياة أولادكم".

وطالب بالالتزام الصارم بالنظام العام ولوائح حظر التجول فى المدن والمجتمعات، مضيفا أنه "من الضرورى التأكد من الامتثال للحظر المفروض على زيارة الغابات فهناك خطر كبير من الألغام التى تركت بعد بقاء الجيش الروسى هناك.

وفى سياق آخر، قالت الممثلة الدائمة لأمريكا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن واشنطن لا تتوقع أى تغييرات فى وضع روسيا كعضو دائم فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى الوقت الحالى، لكنها ستواصل الجهود لعزل موسكو.

وقال جرينفيلد -فى مقابلة مع قناة (بى.بى.إس.) الأمريكية اليوم- أن واشنطن على علم بطلب أوكرانيا إعادة النظر فى المقعد الدائم لروسيا فى مجلس الأمن.

وشددت على أن الروس يتمتعون بمقعد دائم، وأنها لا ترى فى الوقت الحالى أنه سيكون هناك أى تغييرات فى ذلك مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لعزل الروس.