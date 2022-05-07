العالم اليوم - بفوز مريح.. الوداد يضع قدما في نهائي أبطال إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر بفوز مريح.. الوداد يضع قدما في نهائي أبطال إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 مايو 2022 05:15 مساءً - وضع الوداد البيضاوي المغربي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد انتصار مريح على "مفاجأة البطولة" بيترو أتلتيكو الأنغولي، بذهاب نصف نهائي البطولة.

وعلى استاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنغولية لواندا، حقق الوداد انتصارا عريضا بنتيجة 3-1 على مستضيفه بيترو أتلتيكو، مساء السبت.

وسيطر الوداد على اللقاء منذ بدايتها، وافتتح التسجيل في الدقيقة 16، بفضل "هدية" من لاعب بيترو أتلتيكو، تياغو أزولاو.

وعزز الوداد تقدمه بهدفين آخرين، للمغربي يحيى جبران في الدقيقة 45، والكونغولي غي مبينزا في الدقيقة 68.

وقلص أتلتيكو النتيجة في الدقيقة 81، عن طريق ريكاردو جوب.

وسيستضيف الوداد خصمه الأنغولي بعد أسبوع في الدار البيضاء، في لقاء الإياب، وسيكفي الوداد أي نتيجة دون الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة للوصول إلى المباراة النهائية.

وسيلتقي المتأهل من لقاء الوداد وبترو أتلتيكو، مع الفائز من لقاء الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري، في لقاء نصف النهائي الثاني.