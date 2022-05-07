العالم اليوم - الجيش المصري يعلن إحباط هجوم إرهابى شرق القناة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 مايو 2022 05:15 مساءً - أعلن متحدث عسكري أن قوات الجيش المصري أحبطت هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس، مما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود.

ووفقا للمتحدث العسكري، قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق قناة السويس.

وأشار المتحدث إلى أنه "تم الاشتباك والتصدي للهجوم من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد".

وأكد أنه جارى "مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.. وتؤكد القوات المسلحة المصرية على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره، وفقا للمتحدث.