العالم اليوم - صلاح وسون.. منافسة خاصة في مباراة ليفربول وتوتنهام

انتم الان تتابعون خبر صلاح وسون.. منافسة خاصة في مباراة ليفربول وتوتنهام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 مايو 2022 05:15 مساءً - ستشهد مباراة اليوم بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير، لحساب الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مواجهة خاصة بين محمد صلاح وهيونغ مين سون، اللذين يتنافسان على لقب هداف "البريمرليغ".

ويسعى النجم المصري "مو صلاح" للفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي، مع اقتراب البطولة من إسدال ستارها، أما منافسه ومطارده المباشر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، فقد أبدى، في تصريح صحفي، عدم اهتمامه بلقب هداف الدوري، قائلا "هذا ليس مهما بالنسبة لي".

وسجل صلاح حتى الآن 22 هدفا في 35 مباراة، أما رصيد مين سون من الأهداف فيبلغ 19 هدفا.

لقب هداف البريمرليغ ينافس عليه أيضا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، بـ18 هدفا حتى الآن.

وبعد بداية قوية للموسم، اكتفى محمد صلاح بتسجيل هدفين فقط في الدوري منذ منتصف مارس الماضي. وفي الفترة ذاتها، أحرز سون ثمانية أهداف، بما فيها هاتريك ضد أستون فيلا وهدفان ضد ليستر سيتي.