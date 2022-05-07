نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022. أعلنت مؤخرا وزارة التربية والتعليم العراقية عن ظهور نتائج الخارجي الصف الثالث المتوسط والتي تم اعتمادها بالفعل لبعض المحافظات التي انتهت من عملية التصحيح الورقي ومراجعة الدرجات أما باقي المحافظات العراقية لم تظهر بعد وسيتم الإعلان عنها من خلال المنصة الرسمية للوزارة بمجرد اعتماد درجاتها، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نسبة النجاح هذا العام الدراسي أعلي من العام الماضي، كما جاءت نسبة النجاح في الفتيات أكثر من البنين بينما جاء الانخفاض في نسبة النجاح في بعض المواد التي اشتكى منها معظم الطلاب عقب الامتحانات مثل العلوم واللغات الأجنبية، كما أن هناك بعض الطلاب رسبوا في مواد أخرى ولكن أعدادهم قليلة مقارنة بالناجحين في نفس، كما سنستعرض لكم في الفقرات القادمة كيفية التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط.

اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بعرض المنصات الإلكترونية لإتاحة إمكانية الاستعلام علي النتائج من خلال الإنترنت ومنها نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي وذلك عن طريق الموقع الرسمي للوزارة ، ومن وقت الإعلان عن المنصة شهدت محركات البحث المختلفة في العراق في مختلف المحافظات البحث عن رابط التعرف على النتائج حتى يتمكنوا من الاستعلام عليها من المنزل ولا يتتركوا للذهاب إلى المدرسة ويكونوا عرضة للإصابة بفيروس كورونا بعد أن تم الانتهاء من مراجعة الدرجات في الكثير من المحافظات مثل القادسية والرصافة وديالى وصلاح الدين والنجف ، والبعض الآخر مثل محافظات بغداد والبصرة وبابل وكربلاء والناصرية وكركوك والأنبار وذي قار لم تكتمل أعمال التصحيح حتى الآن طلاب في حالة ترقب للموافقة على النتائج.

الاستفسار عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي

حالة من الترقب تظهر علي الطلاب وأولياء الأمور مما قد تجعلهم يقوموا بالذهاب إلى المدارس لمعرفة النتائج مما قد يحدث ازدحام يؤدي إلى انتشار كورونا لذلك نعرض لكم الخطوات من أجل لمعرفة النتائج إلكترونيا كتالي:

يقوم الطالب بالوصول إلى بوابة وزارة التربية العراقية

الضغط على الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي

ثم اختر المحافظ التي تنتمي إليها.

ادخل اسمك ورقم امتحانك ومن ثم انقر فوق استعلام

هذا وبامكانكم الوصول الى نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي والتي بامكانكم الوصول اليها اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للحصول على تلك النتائج والتي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني وغيرها من البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نوافيكم على الفور بتلك النتائج

نتيجة الثالث المتوسط الخارجي 2022/2021

مؤشرات البحث على جوجل تتزايد الى معدل كبير وملحوظ بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي والتي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ومواقع وزارة التربية والتعليم العراقية التعليمية باكملها بعد اعلان تفعيل امكانيات الوصول الى تلك النتائج اون لاين