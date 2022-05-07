HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 والشروط ومصاريف الجامعات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022. ازدادت معدلات البحث بشكل كبير في الفترة الماضية حول نتائج القبول الموازي وذلك منذ إعلان وزارة التربية العراقية نتائج القبول الموازي لأكثر من 22 ألف طالب وطالبة في كافة الكليات المختلفة في الجامعات العراقية، حيث تلقت وزارة التربية والتعليم العراقية العديد من طلبات القبول الموازية من قبل طلاب وطالبات لدخول الجامعات العراقية المختلفة وبالتالي أتاحت طريقة إلكترونية سهلة وبسيطة حيث يمكنك الاستعلام ومعرفة النتيجة في غضون دقائق قليلة، وجاءت معدلات القبول في بعض الكليات الطب في مختلف الجامعات العراقية منها كلية الطب في بغداد بنسبة 99٪، وكلية طب البصرة بنسبة 99.5٪، وكلية طب كركوك بنسبة 98.5٪، وكلية الطب في الموصل بنسبة 98.3٪ وكلية الطب بابل بنسبة 98.6٪.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من ضمن اكثر المواقع تزايد حوله مؤشرات البحث على جوجل بعد ان تم الاعلانعن نتائج القبول الموازي والتي هناك شروط أعلنتها وزارة التربية والتعليم العراقية التي يجب أن يتم استيفائها من قبل الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالجامعة العراقية ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

للالتحاق بكلية الطب يجب أن يحصل الطالب المتقدم على معدل تراكمي لا يقل عن ثلاث درجات.

بالنسبة للالتحاق لكلية الهندسة يجب أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي لا يقل عن أربعة درجات.

بالنسبة للالتحاق لكلية العلوم يجب ألا يقل المعدل التراكمي للطالب المتقدم عن خمس درجات.

بالنسبة للالتحاق للكليات الأخرى يجب أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي لا يقل عن ست درجات.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

أظهرت محركات البحث العراقية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي رغبة الطلاب والطالبات للاستعلام عن نتائج القبول الموازي للعام 2021/2022 في مختلف المحافظات العراقية والاطلاع عليها من خلال المواقع الرسمية على الإنترنت، لذلك نستعرض لكم خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي بكل سهولة كتالي:

يقوم الطالب بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

انقر فوق قسم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

يقوم الطالب بكتابة كافة البيانات التي يطلبها الموقع مثل الاسم ورقم الامتحان وغيرها.

بعد الانتهاء من تسجيل جميع البيانات في الحقول المخصصة لها انقر فوق استفسار عن النتائج.

وعلى الفور سيتم نقلك إلى صفحة جديدة مع نتائج قبول الطالب.

معدلات القبول الموازي في الجامعات العراقية