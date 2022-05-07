نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام برقم الامتحاني pdf في المقال التالي
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام برقم الامتحاني نوافيكم بها الآن، حيث عوامل البحث على جوجل تتزايد إلى حد كبير وملحوظ من اجل الوصول الى تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية، حيث بالفعل اصبح لايحتاج الطلاب او الطالبات للذهاب الى المدارس لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 يرغب العديد من الطلاب والطالبات الوصول اليه من اجل الدخول على الموقع الرسمي وإجراء الاستعلام عن تلك النتائج، حيث قد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بعد ان كشف وزارة التربية والتعليم العراقية على ان النتائج اصبحت الان معلنة بشكل إلكتروني على هيئة ملفات pdf ، على ان يتزايد حالياً عمليات البحث على جوجل من أجل الوصول الى تلك النتائج التي سنتابع و نستعرض مع حضراتكم خطوات الوصول إليها
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
بامكانكم الان اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني واسم الطالب الرباعي على النحو التالي:-
- البدء في الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك بواسطة تسجيل وتدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- البدء فى النقر على ايقونة استعلام على ان تكون النتائج معلنة امامكم على شكل ملفات pdf
- هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الموجود اسفل التعليقات بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم بالوصول إليها اون لاين من المنزل
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
نستعرض ونوافيكم الان معدلات القبول الموازي 2021/2022 على مستوي جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات على مستوي كلية طب بغداد او طب الكندي او طب المستنصرية او طب النهرين، حيث تزايدت معدلات البحث على جوجل مؤخراً وراء التعرف على معدلات القبول الموازي على مستوي جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب على الشكل التالي:-
- ١_ كلية طب بغداد : 99
- ٢_ كلية طب الكندي : 98.8
- ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50
- ٤_ كلية طب النهرين : 98.67
- ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥
- ٦_ كلية طب الزهراء : 97.93
- ٧_ طب الموصل : 98.33
- ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33
- ٩_ كلية طب تكريت : 98.17
- ١٠_ طب القادسية : 98.33
- ١١_ طب الانبار : 98.17
- ١٢_ طب العراقية : 98.3
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