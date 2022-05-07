الناتو: ندعم أوكرانيا ولكن لسنا طرفًا فى الصراع

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، قال ستولتنبيرج: "يجب أن نفعل كل شىء حتى لا يمتد ما يحدث فى أوكرانيا إلى دول أخرى، لهذا السبب لا نرسل أى قوات من الناتو إلى البلاد، وندعم البلاد بشكل جماعى، لكننا لسنا طرفا فى الصراع".

وأضاف أمين عام الناتو: "فى الوقت نفسه، نزيد عدد القوات والمعدات فى شرق الناتو لحماية أعضائنا.. ألمانيا تلعب دورا رائدًا فى هذا".

وأوضح ستولتبيرج أن حلف الناتو ينوى إرسال إشارة "واضحة جدًا" لموسكو، ليؤكد على أن الهجوم على إحدى دول الحلف "سيكون هجومًا على جميع الدول الأعضاء الثلاثين".