حرائق وسقوط أعمدة كهرباء وإشارات مرور بسبب الرياح القوية فى السعودية

جدة - نرمين السيد - تسببت الرياح القوية بمنطقة الأحساء السعودية فى أضرار واسعة ما بين حرائق وسقوط أعمدة الإنارة والإشارات المرورية، إلا أنها لم تسفر عن أى خسائر بشرية، حسبما أفادت تقارير سعودية، اليوم السبت.





ووفقًا لمقاطع فيديو نشرتها قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية، فقد أثارت الرياح فوضى وخسائر مادية واسعة، إلا أن التقارير أكدت أنه "لا يوجد أى خسائر بشرية بعد سقوط أعمدة كهربائية وإشارات المرورية بسبب الرياح التى شهدتها الأحساء، وأن الجهات المعنية وجدت فى الموقع". فيما نشرت أمانة منطقة الأحساء على حسابها عبر "تويتر"، صورًا لآثار الغبار والرمال وعمليات الاستجابة لها، وعلقت عليها قائلة: "وكالة الخدمات ممثلة فى الإدارة العامة للنظافة تباشر أعمالها فى الكنس اليدوى لما خلقته موجة الغبار التى اجتاحت الأحساء".

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