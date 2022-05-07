طريقة الحصول على نتائج القبول الموازي في دولة العراق وأهم الشروط للقبول في التعليم الموازي

القبول الموازي هو نظام يتواجد في العراق ويعد أحد الأنظمة التعليمية، حيث يتم فيه السماح لطلبة المرحلة الثانوية عند الانتهاء والذين يحصلون على نتائج قليلة يسمحون لهم بالدخول إلى كليات حكومية، وذلك بدرجات وتقديرات أقل من المعتاد عند دخول هذه الكليات، وذلك يتم عن طريق دفع مقابل مالي قد يوازي الدرجات الناقصة أو العادية، وذلك طبقا لشروط وقواعد تقوم بوضعها وزارة التعليم العراقية، وهو نظام أكاديمي متبع في كثير من الجامعات العالمية والعربية، فهذا النظام يسمح للطالب أن يدرس في مجال قد حلم به وتمنى دراسته ولكن بسبب التقديرات والدرجات المتدنية قد لا يسمح بذلك، فقد فرض رسوم مرتفعة قليلا لمن يريد دراسة تخصص أراد العمل فيه، ولكن قد حددت الوزارة حد أدنى لمعدل الدرجات التي سيتم القبول بها.

نتائج القبول في التعليم الموازي بالعراق

قد أصدرت وزارة التربية والتعليم في العراق بيانا بنزول نتائج القبول الموازي للطلبة المتقدمين لمختلف الكليات في الدولة، وقد أوضحت أنه تم قبول اثنين وعشرون ألف من الطلبات المتقدمة للبنين والبنات، حيث يمكن للطالب الدخول على صفحة الوزارة الرسمية ومعرفة النتيجة الخاصة به من خلال الموقع، فمن خلال بعض الخطوات يمكن للطلاب معرفة النتيجة، حيث تقوم بالدخول على منصة الوزارة الرسمية، واختيار الاستعلام عن القبول بالتعليم الموازي، ثم تقوم بكتابة البيانات المطلوبة وضغط كلمة استعلام، سيتم ظهور النتيجة لك كاملة بشكل تفصيلي في ملف بي دي اف.

شروط القبول في التعليم الموازي في العراق

قامت وزارة التعليم العراقية بفرض بعد الشروط والحد الأدنى من أجل القبول في التعليم الموازي وهى: