من جديد.. طالبان تأمر نساء أفغانستان بارتداء البرقع

جدة - نرمين السيد - أصدر زعيم حركة طالبان المتطرفة، هبة الله أخوند زاده تعليماته للنساء، اليوم السبت، بارتداء البرقع فى الأماكن العامة، ما يعد أحد أكثر القيود صرامة التى تفرضها الحركة على النساء منذ سيطرة الحركة على الحكم فى أفغانستان، العام الماضى.





وفى مرسوم بشأن النساء أصدره أخوند زاده، وهو القائد الأعلى فى أفغانستان حاليًا، قال إنه "ينبغى عليهن وضع التشادرى (تسمية أخرى للبرقع) تماشياً مع التقاليد"، حسبما أعلنت سلطات حركة طالبان أمام الصحفيين فى كابول. ووفقًا لـ"فرانس برس"، أضاف المرسوم أن النساء متوسطات العمر: "ينبغى أن يغطين وجوههن باستثناء العينين، بما تنص عليه أحكام الشريعة عندما يلتقين رجالاً من غير المحرمين"، وتابع أنه "يفضل أن تلزم النساء المنزل إذا لم يكن لديهن عمل مهم فى الخارج". وبقيودها الجديدة، تعيد طالبان إلى الذاكرة ما طبقته من قيود خلال فترة حكمهما الأولى فى الفترة بين 1996 و2001، عندما فرضت حركة طالبان قيودًا مماثلة على النساء.

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