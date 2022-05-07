العالم اليوم - في مئوية لبنان.. تكريم نخبة من المبدعين

انتم الان تتابعون خبر في مئوية لبنان.. تكريم نخبة من المبدعين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 مايو 2022 02:15 مساءً - نظّمت وزارة الثقافة اللبنانية، بتشارك مع مؤسسة جوائز أرض المبدعين، حفلا تكريميا لنخبة من المبدعين اللبنانيين، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس دولة لبنان الكبير.

وبهذه المناسبة، قال وزير الثقافة اللبنانيّ محمد المرتضى: "تعدّ هذه المناسبة التي نحن في رحابها مبادرة مستدامة ومطلوبة، ولو كانت موسمية، لإظهار الوجه الحقيقيّ للبنان، ولعلّنا الآن في أمسّ الحاجة إلى ذلك في غمرة ما يحيط بنا من أزمات انعكست سلباً على صورة الوطن".

وصرّح الفنّان عاصي الحلاني في حديثه لكاميرا "سكاي نيوز عربيّة": "من المهمّ أن يُكرّم الفنّان في وطنه، وهذا التكريم يمنحنا دافعاً معنوياً كبيراً جداً، لأنّنا لم نتعوّد أن يكرّم الفنّان اللبنانيّ في عزّ عطائه، بل وللأسف يتمّ فعل ذلك في ختام حياته أو بعد مماته".

وأضاف: "سأبقى أغنّي "بيكفي إنّك لبنانيّ" رغم كلّ ما نمرّ به من ألم ووجع وصعوبات، وسنبقى مرفوعي الرأس ولن نخضع، فنحن مررنا بحروب أصعب من هذه بكثير، وبقينا صامدين في أرضنا، لأنّ وطننا لبنان ليس فندقاً، متى ما أردنا ندخل إليه، ومتى ما أردنا نخرج منه".

وأكّد الحلاني: " أنا لم أهاجر، ولكنّي أسافر فقط لأنّ طبيعة عملي تتطلّب ذلك، وإنّما أنا باقٍ في وطني رغم كلّ من يحاول أن يهجّرنا منه".

من جانبها، قالت الممثّلة اللبنانيّة كارمن لبّس لـ"سكاي نيوز عربيّة": "من الجميل أن يُكرّم الفنّان وهو ما زال على قيد الحياة، فماذا يفعل بالوسام الذي يوضع على نعشه بعد الممات، لذا كان مهمّاً أن نشهد مثل هذا التكريم اليوم".

واستذكرت لبّس أهم المحطّات التي أوصلتها إلى هذا التكريم اليوم، قائلةً: "من أبرز محطّات مسيرتي الفنيّة هي مشاركتي في فيلم "وست بيروت" الذي كان له أثر عالميّ، وليس فقط في لبنان والعالم العربيّ، إضافة إلى مسرحيّة "ثلاث نسوان طوال"، وفي التلفزيون مسلسلات عدّة كـ"إبنة المعلّم"، و"بين بيروت ودبي".

وأضافت لبّس: "لم أذكر مشاركتي في مسلسل 2020 في موسم رمضان الماضي، لأنّي أريد أن أتوقّف عندها كتجربة مميّزة، حيث أدّيت الكثير من أدوار البطولة المطلقة، ولكن بعد سنّ الخمسين تصبح طبيعة الأدوار مساندة، أو صغيرة، أو سطحية، وإنّما دوري في 2020 أعطاني متعة في التمثيل وجعلني أشعر بأنّه ما زال لديّ الكثير لأقدمّه".

من جهته، أعرب الممثّل اللبنانيّ جورج خبّاز عن سعادته بهذا التكريم، حيث قال: "المنظمون مشكورون على هذا الحفل الذين أعطانا الأمل على رغم كلّ الظروف الصعبة المحيطة بنا، كما أنّي سعيد بكلّ زملائي الذين كُرّموا اليوم".

وفي الختام، قال الإعلامي اللبنانيّ هشام حدّاد لموقعنا: "تشرّفنا بهذا التكريم اليوم، وأشكر وزارة الثقافة على هذه المبادرة التي فكّرت بأن تكرّمنا في بلدنا، بدلاً من أن نُهجّر فلا نجد من يكرّم ولا من يكرّمون".