العالم اليوم - الضحية كان لاعبا بالأهلي المصري.. كشف تفاصيل "الحريق المروع"

انتم الان تتابعون خبر الضحية كان لاعبا بالأهلي المصري.. كشف تفاصيل "الحريق المروع" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 مايو 2022 02:15 مساءً - تعرض الشارع المصري لصدمة قوية، الجمعة، بسبب حادث مأساوي راح ضحيته أب وطفليه، بسبب حريق نشب في شقتهم بمدينة نصر، بينما كشفت السلطات تفاصيل جديدة حول القصة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفاصيل نشوب حريق شقة سكنية بمدينة نصر، قبل أن تكشف أن الحريق أسفر عن وفاة أب و2 من أبنائه، وفقا لموقع بوابة أخبار اليوم.

وزادت القصة "حزنا" عندما كشفت النيابة عن التفاصيل، حيث أشارت إلى أن الأب أراد إنقاذ إبنه من النيران فاقترب من نافذة الشقة، ليختل توازنه ويسقط حاملا ابنه حيث لقيا مصرعهما على الفور، بينما توفيت ابنته مختنقة من الدخان الكثيف.

وقال سكان المنطقة إنهم فوجئوا بسقوط الأب محتضنا نجله الطفل البالغ من العمر 4 سنوات، وسمعوا أصوات استغاثة من أعلى فشاهدوا الأم متشبثة بالنافذة في الطابق العاشر ومعها شخصين آخرين.

وتم إنقاذ الأم ومن معها، ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية لفريق المعمل الجنائي أن الحريق نشب جراء ماس كهربائي من "فيشة مشترك" في صالة الجلوس وامتد لباقي غرف الشقة.

وتبين لاحقا أن مالك الشقة الذي لقي مصرعه، هو خالد كمال زكي، لاعب كرة الماء السابق بالنادي الأهلي المصري.