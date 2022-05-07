رابط نظام نور 1443 تسجيل أول ابتدائي 1444 تسجيل نظام نور أول ابتدائي noor.moe.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط نظام نور 1443 تسجيل أول ابتدائي 1444 من أهم الروابط التي من المنتظر أن يجري عليها بحث مكثف خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك مع اقتراب موعد تسجيل طالب جديد في نظام نور 1444، فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الرسمي على تويتر عن مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين، وذلك لجميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي وكذلك دخول نظام نور برقم الهوية فقط هو أكثر ما يتم البحث عليه الآن من قبل أولياء الأمور، حتى يتمكن أولياء الأمور من تسجيل الدخول على رابط نظام نور 1443، وتسجيل أبناءهم قبل تسديد الشواغر الموجودة وقبل انتهاء موعد التسجيل المقررة من قبل وزارة التعليم، وقد أتاحت وزارة التعليم إمكانية تسجيل الطلاب المستجدين إلكترونياً، من خلال نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول، توفيراً للوقت والجهد والمال على أولياء الأمور ومنعاً للاختلاط والتزاحم والتعرض للإصابة بفيروس كورونا.

رابط نظام نور 1443 تسجيل أول ابتدائي 1444

أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الرسمي على تويتر، أعلنت مواعيد مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1444، ويتم تسجيل الطلاب المستجدين إلكترونياً عبر نظام نور دخول noor.moe.gov.sa، وحددت الوزارة أنواع المدارس والفترة الزمنية للتسجيل لكل نوع من هذه المدارس وكذلك أعمار الطلاب.

طريقة تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444

يتم التسجيل للطلاب المستجدين في نظام نور برقم الهوية 1443 فقط إلكترونياً عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa.

النقر على تسجيل ولي أمر جديد في حال لم يكن لولي الأمر حساب على noor.

إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الخاصة بولي الأمر وكلمة المرور ورمز التحقق.

النقر على أيقونة تسجيل طالب جديد.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة من ولي الأمر والطالب بشكل صحيح.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة والنقر على حفظ.

رابط موقع نظام نور برقم الهوية ومواعيد التسجيل

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

نظام نور دخول noor.moe.gov.sa

وقد اعتمدت وزارة التعليم السعودية على استخدام التكنولوجيا الحديثة منذ ظهور وباء كورونا الخطير. نتيجة لذلك قامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية التي تخدم العملية التعليمية والقائمين عليها. ومن أهم هذه المواقع موقع نظام نور الإلكتروني. الذي يتم من خلاله تسجيل الطلاب المستجدين وكذلك استخراج نتائج الطلاب والعديد من المميزات الأخرى.