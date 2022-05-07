نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام جديد لأجل البقاء.. موعد مباراة الطائي والرائد الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الطائي والرائد ، تختتم مساء السبت 7 مايو 2022 مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء السبت ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل السعودية، مواجهة قوية وحاسمة، في آتون الصراع نحو الهبوط من مؤخرة جدول الترتيب، يجمع فريقا الرائد والطائي ، الطامحين لتدشين مشاركة جديدة في النسخة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

نتناول خلال السطور التالية جميع التفاصيل وآخر الأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الطائي والرائد والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في النسخة 46 من دوري المحترفين السعودي ، إضافة إلى تاريخ مواجهات الطائي والرائد .

مباراة الطائي والرائد

مواجهة أخرى إذن، تترقبها الجماهير السعودية، تجمع فريقا الرائد والطائي ، بذكريات مؤلمة خاصة لأصحاب الأرض.

حيث انتهى لقاء الدور الأول، بفوز عريض لـ رائد التحدي بنتيجة (4-0).

وهو ما يسعى الفريق القصيمي للبناء عليه في لقاء السبت، من أجل التقدم أكثر نحو المنطقة الدافئة.

فيما يأمل الحتماوي في الثأر أولًا لخسارة مباراة الذهاب، ومن ثم تحقيق الهدف ذاته الذي يسعى له الرائد.

نستعرض بدايةً ترتيب الدوري السعودي قبل اليوم الختامي لمباريات الجولة 26 :

وتلك هي مواعيد مباريات اليوم الأخير في الأسبوع 26 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين :

تجدر الإشارة إلى أن لقاءات اليوم الثالث والأخير من دوري المحترفين السعودي ، يشهد إقامة 3 مباريات هامة.

تبدأ بـ مباراة ضمك والهلال ثم مباراة الحزم والفيحاء .

على أن تُختتم بـ مباراة الطائي والرائد .

نادي الطائي

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض نادي الطائي السعودي .

والذي يسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، فضلًا عن نتائج المنافسين، من أجل تحسين وضعه في جدول الدوري .