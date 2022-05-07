إحباط هجوم إرهابي ضد صحفيين روس وعائلاتهم في ألمانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 01:25 مساءً - قال متحدث باسم شرطة برلين، ردا على سؤال من رويترز، إنه تم إتلاف أداة عُثر عليها في مبنى سكني يضم وكالة أنباء روسية في منطقة شتجليتز في برلين يوم الجمعة.

وأضاف أن محققين جنائيين وممثلي ادعاء يدرسون الآن مدى خطورة الأداة والغرض منها، مشيرا إلى أنه سيجري إعلان المزيد من التفاصيل عن الواقعة يوم السبت.

فيما أعلنت السفارة الروسية في ألمانيا إحباط “هجوم إرهابي بالمتفجرات “ضد صحفيي وسائل الإعلام الروسية وعائلاتهم في برلين، وفقا لتصريحات موظفو السفارة بألمانيا.

وأوضحت أنه تم العثور على جسم مشبوه في المنزل الذي يعيشون فيه، وبعد عمليات التحقق أكد خبراء المتفجرات أنها عبوة ناسفة مزروعة في محراب المنزل.

ويدور الحديث عن مراسلي وكالة نوفوستي الروسية المتواجدين في برلين.

وأرسلت السفارة الروسية مذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية تطالب بتحقيق شامل في هذا الحادث.