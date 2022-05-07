الجيش الروسى: قصفنا 44 مركز قيادة و196 معقلا للقوات الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها الصاروخية والمدفعية تمكنت من قصف 44 مركز قيادة و 196 معقلاً للقوات الأوكرانية ومناطق تمركز جنودها ومعداتها خلال الليل.





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