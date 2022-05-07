رسميًا.. تنصيب ماكرون رئيسا لخمس سنوات جديدة فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس المجلس الدستورى الفرنسى، لوران فابيوس، أعلن فوز ماكرون فى الدورة الثانية فى 24 أبريل الماضى، أمام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، بعدما حصل على 58.55% من الأصوات، حيث دعا الرئيس الفرنسى فى كلمة مقتضبة إلى "التحرك دونما هوادة لتكون فرنسا أكثر استقلالا".

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