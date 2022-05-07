أذربيجان تنفى وجود مختبرات بيولوجية أجنبية فى أراضيها

وفى بيان نقلته شبكة "روسيا اليوم"، قالت مخابرات أذربيجان: "فى الآونة الأخيرة، صدرت عن ممثلى روسيا الاتحادية مرات عديدة، بما فى ذلك خلال الفعاليات الدولية، بعض الأفكار حول وجود مراكز للبحوث فى مجال الأسلحة البيولوجية تمولها دول ثالثة على أراضى أذربيجان".
وأضاف البيان أنه "فى هذا الصدد، نعلن أنه لم توجد مثل هذه المختبرات أبدًا فى أراضى الجمهورية، ولم يتم إجراء أى دراسات يمكن أن تضر بصحة مواطنى أذربيجان أو الدول المجاورة"، لافتًا إلى أن الجانب الأذربيجانى مستعد للتعاون، إذا تم تقديم حقائق محددة حول عمل هذه المختبرات فى الجمهورية.
واختتم بيان المخابرات الآذرية، بأنه "انطلاقا من منطق علاقات الشراكة، نعلن استعدادنا للتحقيق فى وقائع محددة، إذا قدمها الجانب الروسى".
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