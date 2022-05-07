العالم اليوم - إحباط هجوم إرهابي ضد صحفيين روس في برلين.. وفتح تحقيق

انتم الان تتابعون خبر إحباط هجوم إرهابي ضد صحفيين روس في برلين.. وفتح تحقيق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 مايو 2022 01:18 مساءً - أعلنت السفارة الروسية في ألمانيا، السبت، عن إحباط "هجوم إرهابي بالمتفجرات" ضد صحفيين روس في برلين.

وقال متحدث باسم شرطة برلين إنه تم إتلاف أداة عُثر عليها في مبنى سكني يضم وكالة أنباء روسية في منطقة شتغليتز في برلين يوم الجمعة.

وأضاف أن محققين جنائيين وممثلي ادعاء يدرسون الآن مدى خطورة الأداة والغرض منها، مشيرا إلى أنه سيجري إعلان المزيد من التفاصيل عن الواقعة السبت.