العالم اليوم - ذعر على متن طائرة.. فتح باب الطائرة وقام بـ"حركة جنونية"

انتم الان تتابعون خبر ذعر على متن طائرة.. فتح باب الطائرة وقام بـ"حركة جنونية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 مايو 2022 12:21 مساءً - ألقت السلطات القبض على رجل في مطار شيكاغو الدولي، بعد أن فتح باب الطوارئ داخل الطائرة، وصعد إلى الجناح بينما كانت الطائرة تسير إلى البوابة بعد الهبوط.

وأصيب ركاب رحلة "يونايتد إيرلاينز" رقم 2478 من سان دييغو بالذهول عندما فتح الرجل، الذي لم يتم تحديد هويته، باب الطوارئ في الصف 21، في حوالي الساعة 4.30 صباحا، الخميس.

ونزل الرجل إلى جناح الطائرة، قبل أن يقفز لأرض المطار، حيث اضطر الطاقم الأرضي بالمطار إلى إيقافه والاتصال بإنفاذ القانون.

ونشرت ماري إلين إيغلستون، التي بدت وكأنها تجلس على بعد صفوف قليلة من الرجل، صورة على تويتر للباب المفتوح، وكتبت: "قفز رجل من الطائرة قبل أن نصل إلى البوابة".

وتم احتجاز الرجل منذ ذلك الحين لدى الشرطة، ولا تزال التهم معلقة، وفقا لـمحطة "دبليو جي إن 9".

وقالت يونايتد إيرلاينز في بيان: "أوقف طاقمنا الأرضي الشخص خارج الطائرة، والسلطات تتعامل معه الآن".

وتم تأخير الطائرة 20 دقيقة، قبل أن تبدأ بإنزال الركاب إلى البوابة المقررة في مطار شيكاغو.